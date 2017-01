26/01/2017 10:50

BOLOGNA BIGON DONSAH - Il Bologna considera incedibile Godfred Donsah. Il Ds emiliano Bigon ha escluso una possibile partenza del 20enne ghanese, nei radar in particolare del Torino: "Donsah per noi non può assolutamente essere un calciatore in uscita. A maggior ragione ora, dato che ha risolto i problemi fisici che aveva avuto all'inizio della stagione", ha spiegato a 'Sky Sport' il dirigente felsineo.



G.M.