DIRETTA - Calciomercato Serie A LIVE: Niang ha lasciato Milano, visite per Miangue

Dall'inviato Alessio Lento (@lentuzzo)

26/01/2017 10:40

CALCIOMERCATO SERIE A / AGGIORNAMENTO ORE 10.54 - Non solo Serie A: come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, l'attaccante del Benfica Jonas è un obiettivo di Tianjin Quanjian, Beijing Guoan, Guangzhou R&F.

10.48 - Sono previste nella giornata odierna le visite mediche col Cagliari del terzino dell'Inter Miangue.

ORE 9.15 - M'Baye Niang ha lasciato Milano. Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche col Watford.

A cinque giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, gli affari entrano nel vivo: da Defrel a Ocampos passando per Gabbiadini, Giaccherini ed Hernanes, sono tanti i nomi destinati ad infiammare il calciomercato Serie A in questi ultimi giorni di febbrili trattative. Calciomercato.it sta seguendo in diretta le operazioni più calde del momento con un inviato a Milano, centro nevralgico del mercato tricolore.

