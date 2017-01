I CRAQUE DEL MOMENTO - Dybala: quanta 'Joya' nel nuovo anno

Maurizio Russo

26/01/2017 14:15

DYBALA JUVENTUS / Fatta la storia, adesso si vuole entrare nella leggenda. In casa Juventus non si parla di altro. I bianconeri vogliono centrare un traguardo mai raggiunto prima in Serie A: vincere sei scudetti consecutivi. E magari confermarsi anche in Coppa Italia per diventare il primo club ad aggiudicarsi il trofeo nazionale per tre stagioni di fila. Ma la vera sfida resta quella in campo europeo: gli ingenti investimenti della scorsa estate sul calciomercato sono finalizzati a raggiungere il sogno della Champions League. La 'Vecchia Signora' è ancora in corsa su tutti e tre i fronti: due anni la formazione di Allegri sfiorò il Triplete, stavolta non vuole farselo sfuggire.

I GIOIELLI DELLA JOYA - A trascinare la Juventus a suon di gol in questo 2017 ci sta pensando Paulo Dybala. Ad inizio stagione l'attaccante argentino aveva le polveri bagnate e c'era chi metteva in dubbio la sua convivenza col connazionale Higuain. Ma ormai la 'Joya' ha spazzato ogni dubbio: salutato con amarezza il 2016 con l'errore dal dischetto in finale di Supercoppa Italiana, l'ex Palermo ora segna a raffica. In campionato prima si è preso la rivincita dagli undici metri trasformando il rigore contro il Bologna, poi ha sbloccato il match con la Lazio con un magnifico sinistro. Ma Dybala è stato decisivo anche in Coppa Italia: agli ottavi ancora il suo piede mancino ha trafitto l'Atalanta, poi col destro ha dato il la alla vittoria nei quarti sul Milan.

Calciomercato Juventus, Dybala: si decide sul rinnovo

Prestazioni e gol che si ripercuotono sul calciomercato Juventus. Da tempo è iniziata la trattativa per il rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio. Come anticipato da Calciomercato.it, Dybala ha chiesto un ingaggio intorno ai 7 milioni di euro, in linea con la sua valutazione di mercato che supera i 100 milioni. Il suo agente è in Italia già da qualche giorno e ci rimarrà fino al termine della sessione invernale per incontrare la dirigenza bianconera e fare il punto della situazione. Senza dimenticare che il Real Madrid è sempre alla finestra...