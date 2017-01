Calciomercato Roma, Defrel è più vicino: ecco le contropartite chieste dal Sassuolo

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

26/01/2017 10:17

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / A Trigoria è arrivata la svolta: la dirigenza della Roma avrebbe ormai praticamente escluso la possibilità di chiudere la sessione invernale di calciomercato senza acquisti. Ed il primo obiettivo di calciomercato Roma è Gregoire Defrel. La Roma, come vi abbiamo ampiamente riportato, nonostante le resistente del Sassuolo ha sempre continuato ad insistere per Defrel. E tre giorni fa era arrivata la prima apertura dell'Ad emiliano, Giovanni Carnevali: "Aspettiamo di vedere l'offerta perché dobbiamo valutare, fino ad oggi non è arrivata. Credo che sia giusto che non ci sia una chiusura totale, perché è anche giusto ascoltare e vedere cosa succede. La Roma ha giovani interessanti ed è giusto valutare". Ieri, poi, ai vertici romanisti è arrivato il messaggio del patron Squinzi, che a sua volta ha invitato i giallorossi a discutere del francese, fissando però il prezzo di partenza: 25 milioni di euro. Non è detto che poi sia pure quello di arrivo, ma intanto la corsa è partita.

Calciomercato Roma, le contropartite chieste dal Sassuolo per Defrel

Come ricostruisce 'La Gazzetta dello Sport', l'intenzione della Roma sarebbe quella di non andare oltre i 15 milioni di euro come cash. Più che probabile, quindi, l'inserimento di alcune contropartite nell'affare, visti anche gli ottimi rapporti tra le due società. La piattaforma di partenza dell'affare poggerebbe dunque sui 15 milioni in contanti e due giovani da girare ai neroverdi per avere Defrel con una formula 'alla Perotti': prestito fino al 2018 con obbligo di riscatto. Nella trattativa difficilmente rientrerà il nome di Tumminello che non infiamma il Sassuolo che invece avrebbe chiesto il difensore Marchizza e l''altro' Pellegrini: non Lorenzo, che è già del Sassuolo e su cui la Roma vanta l'opzione per il riacquisto, ma il terzino sinistro Luca. Per entrambi, comunque, la dirigenza giallorossa dovrebbe mantenere il diritto di riacquisto.