Atalanta, rifiutata l'offerta dalla Premier per Conti

26/01/2017 10:15

ATALANTA CONTI - L'Atalanta non ha intenzione di cedere Andrea Conti in questa sessione del calciomercato. Il club orobico - riporta il 'Corriere di Bergamo' - avrebbe rifiutato un'offerta di 7 milioni di euro dal Leicester e valuterebbe il cartellino del giovane laterale almeno il doppio in vista della prossima estate. Sotto contratto fino al 2021 con la 'Dea', Conti ha suscitato l'interesse in Serie A di Napoli, Inter e Juventus.



G.M.