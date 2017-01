DIRETTA Serie A, Napoli-Palermo: FORMAZIONI UFFICIALI - segui la cronaca LIVE

29/01/2017 20:03

DIRETTA SERIE A NAPOLI PALERMO - Senza Koulibaly ed El Kaddouri, impegnati in Coppa d'Africa, il Napoli di Maurizio Sarri fa visita al Palermo per la 22esima giornata della Serie A. Turno, almeno sulla carta, decisamente agevole per i partenopei: la formazione azzurra è infatti terza in classifica, mentre quella rosanero è soltanto penultima. Anche i precedenti sono a favore dei campani: negli ultimi 5 scontri diretti infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha prevalso per ben 3 volte, a fronte di un successo sicialiano e di un pareggio.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3) – Reina, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Giaccherini, Maggio, Zielinski, Chiriches, Gabbiadini, Rog, Pavoletti, Diawara. Allenatore: Maurizio Sarri.

PALERMO (4-3-3) – Posavec, Rispoli, Gonzalez, Goldaniga, Pezzella, Bruno Henrique, Jajalo, Chochev, Quaison, Nestorovski, Trajkovski. In panchina: Mason, Guddo, Andelkovic, Silva, Embalo, Cionek, Aleesami, Balogh, Sunjic, Morganella, Lo Faso. Allenatore: Diego Lopez.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51*, Roma 47, Napoli 44**, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan 37*, Fiorentina 34, Torino 31, Udinese 28, Chievo 28, Bologna 27*, Sampdoria 27, Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone 13*, Palermo 10**, Pescara 9

* una gara da recuperare

** una gara in meno (in attesa del posticipo)