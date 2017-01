Sampdoria, Ferrero: "Muriel e Correa? Mi presero per matto. Cassano, un grande campione!"

26/01/2017 09:21

FERRERO CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha dichiarato al 'Corriere dello Sport': "Tutti dicono che vendiamo i calciatori, ma quest'anno ho solo acquistato. Siamo andati sempre a migliorare. Se ho venduto per uno, ho acquistato per due. Mi hanno preso per matto quando ho preso Muriel per 12 milioni e Correa per 10, ma quando abbiamo venduto abbiamo ricavato il doppio e reinvestito. Mi piacerebbe regalare un titolo ai tifosi. Cassano? Abbiamo fatto felice il ragazzo, esaudendo il suo desiderio di rescindere il contratto. E' un grande campione e può essere ancora utile al calcio, ma non faceva parte del progetto Sampdoria".

S.D.