DIRETTA Serie A, Sampdoria-Roma: segui la cronaca LIVE

29/01/2017 14:00

DIRETTA SERIE A SAMPDORIA ROMA - Dopo aver conquistato la 13a vittoria casalinga (eguagliando il recod delle stagioni 1929-30 e 1930-31) battendo 1-0 il Cagliari nell'ultimo turno di campionato, la Roma di Luciano Spalletti si rimette a testa bassa all'inseguimento della capolista Juventus. La 22esima giornata della Serie A, vede i giallorossi in trasferta sul non facile campo della Sampdoria. Il tecnico dei capitolini, costretto ancora a rinunciare a Salah (impegnato in Coppa D'Africa) e Florenzi (infortunato di lungo corso), sembra intenzionato a riproporre lo stesso undici che ha battuto i sardi. Gli uomini di Giampaolo, che dovrà fare a meno dello squalificato Pedro Pereira, sono però determinati a fare risultato, anche per il riscattare il pesante 4-0 subito all'Olimpico in coppa italia, lo scorso 19 gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella. All. Giampaolo



ROMA (3-4-1-2): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan; Perotti, Dzeko. All. Spalletti

CLASSIFICA: Juventus* punti 48, Roma 47, Napoli 44, Inter** 42, Lazio** 40, Atalanta 38, Milan* 37, Fiorentina* 33, Torino 30, Chievo** 28, Bologna* 26, Cagliari 26, Udinese 25, Sassuolo 24, Sampdoria 24, Genoa 24, Empoli 21, Crotone* 10, Palermo 10, Pescara 9.

* Una partina in meno

** Una partita in più