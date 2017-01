Sunderland, Moyes ha le idee chiare: il piano per arrivare a Taylor

27/01/2017 02:05

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Il manager del Sunderland, David Moyes, vorrebeb piazzare a breve giro il colpo Neil Taylor. Per lui, la dirigenza dei 'Black Cats' è pronta a stanziare la cifra di 3 milioni di sterline (poco più di 3,5 milioni di euro, al cambio attuale) al fine di convincere lo Swansea a cederlo. L'idea di Moyes è quella di vendere Patrick van Aanholt (stesso ruolo) al Crystal Palace per 9 milioni di sterline e di investirne appunto una parte sul 27enne terzino sinistro gallesse. Non sembrano dunque esserci grossi ostacoli per la buona conclusione dell'affare, considerando anche che i 'Cigni' hanno da poco preso Martin Olsson dal Norwich.

F.S.