Calciomercato Inter, Ranocchia verso la permanenza?

26/01/2017 08:58

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Scivolato sempre più giù nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli, soprattutto dopo l'arrivo di Gagliardini che ha portato all'arretramento di Gary Medel, Andrea Ranocchia sembrava ormai destinato a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato. In questo momento per il centrale umbro sembrano salire le quotazioni dello Swansea rispetto allo Zenit, ma la trattativa non decolla nel modo adeguato e per questo, racconta 'La Gazzetta dello Sport', ci sono serie possibilità che Ranocchia resti a Milano almeno fino al termine della stagione.



L.P.