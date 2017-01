Roma, Ferrero: "Totti non è stato trattato bene. Pallotta mi ha urlato perché..."

26/01/2017 08:55

INTERVISTA FERRERO CORRIERE DELLO SPORT / L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone una lunga intervista al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in vista della sfida di campionato contro la Roma. Calciomercato.it vi propone le dichiarazioni del numero uno blucerchiato sulle ultime news Roma ("Lo Scudetto non dipende da Samp-Roma, mi aspetto una grande gara. Pallotta è un uomo molto fortunato perché ha trovato una grande dirigenza. La Roma è dei romani. Totti? Non credo sia stato trattato bene") e non solo.

Samp-Roma, Ferrero al Corriere dello Sport: "La guerra è guerra. Pallotta e Totti..."

SAMP-ROMA - "Mi aspetto una grande gara, quando giochi in casa il 50% delle partite le vincono i tifosi. Noi non abbiamo nulla da perdere, loro sì. In Coppa Italia hanno messo tutti i titolari, vuol dire che ci temevano molto. Quella è stata una partita decisa da episodi. La guerra è guerra, in senso sportivo. Lo Scudetto non dipende da questa partita. Andiamo a giocarcela, sarò molto felice di far risultato".

PALLOTTA - "Credo che il signor Pallotta si sia arrabbiato perchè nel suo slang molto da americano a Roma, in tribuna è venuto urlandomi sul viso e mi ha fatto una scenata di gelosia perchè in un'intervista al vostro giornale avevo preferito Lotito a lui. Io penso che sia un uomo molto fortunato, senza invidia, perchè ha trovato una grande dirigenza a Roma, ma ha perso un ottimo elemento come Sabatini, che per me è un fuoriclasse".

COMPRARE LA ROMA - "Tutti noi nella vita abbiamo il sogno nel cassetto, il mio è quello di vincere con la Samp. E' noto che sono nato nel quartiere dove è nata la Roma. Al cuor non si comanda. La Roma è dei romani".

TOTTI - "L'ultima è per chi muore. Totti, che io ho la fortuna di conoscere, è uno dei ragazzi più intelligenti del calcio italiano. Non credo che sia stato trattato bene, ma non è affar mio. Francesco è la Roma, la Roma non è Pallotta, la Roma è Totti e quando lo vedo lo bacio tutto".

S.D.