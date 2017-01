Calciomercato Milan, la Juventus si muove per Keita

26/01/2017 08:36

CALCIOMERCATO MILAN KEITA / Il nome di Keita Balde sembra ormai destinato ad infiammare il prossimo calciomercato estivo. La Lazio, in caso di mancato accordo per il rinnovo, sembra pronta a cederlo al termine della stagione e diversi club sarebbero pronti all'assalto. Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi Manchester United, che pensa al doppio colpo puntando anche de Vrij, poi c'è il Milan, che da tempo lo ha cerchiato in rosso nella lista dei regali del dopo-closing. Ma non solo. Perché secondo 'La Gazzetta dello Sport', i vertici della Juventus starebbero prendendo informazioni in vista della sessione di luglio. Può portare al nulla o alla zampata bianconera, si legge, dipenderà dalle info che raccoglieranno Marotta e Paratici che, comunque, continueranno a sondare il terreno.



L.P.