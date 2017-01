Calciomercato Roma e Juventus, tanta concorrenza: anche Ancelotti in fila per Kessié

26/01/2017 09:30

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' BAYERN - Si allunga di ora in ora la lista delle pretendenti al cartellino di Franck Kessié. Il talentuoso 20enne centrocampista dell'Atalanta e della nazionale ivoriana, ha davvero stregato tante big del panorama calcistico europeo, soprattutto appartenenti alla Premier League, divenendo uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Da tempo infatti, Liverpool, Everton, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Chelsea lo seguono con estrema attenzione ('Reds' e 'Toffees' avrebbero pure presentato delle proposte all'Atalanta, trovando però la porta chiusa).

Ma non è tutto: anche dalla Francia son arrivati 'sguardi d'interesse', ovviamente dal ricco Paris Saint-Germain dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi, pronto a far follie per portare Kessié nella capitale transalpina.

Stando alle indiscrezioni filtrate dall'Inghilterra oltretutto, nelle ultime ore, proprio i 'Blues' di Antonio Conte, avrebbero presentato un'offerta di ben 31 milioni di euro agli orobici per Kessié, con l'intenzione di portarlo immediatamente a Londra. Offerta però, che i nerazzurri avrebbero rispedito al mittente, consci del fatto che - visto l'interesse scatenatosi intorno al giocatore - il valore del suo cartellino sembra destinato ad aumentare ulteriormente. Tra l'altro, l'ex Cesena e Stella Adjamé ha ancora 4 anni di contratto con i bergamaschi (l'accordo scadrà infatti soltanto nel giugno del 2021).

Calciomercato Roma e Juventus: dopo mezza Premier League e il Psg, ecco anche il Bayern Monaco punta Kessié

E le italiane? Come è noto, Kessié piace alla Juventus di Massimiliano Allegri ma anche è anche obiettivo del calciomercato Roma di Luciano Spalletti. L'Atalanta in tutto questo fa muro: finora la dirigenza della 'Dea' ha strenuamente resistito a tutti gli assalti, sperando di poter scatenare una vera e propria asta la prossima estate. Un'asta alla quale, secondo le ultimissime indiscrezioni, vorrebbe partecipare anche Carlo Ancelotti: il Bayern Monaco infatti, è l'ultima formazione ad aver messo Kessié sui propri radar. Con Xabi Alonso ormai giunto alle 35 primavere e le ricorrenti voci di una possibile cessione dell'ex bianconero, Arturo Vidal (smentita da Ancelotti, non commentata da Conte), un rinforzo sulla mediana sarebbe assolutamente necessario per i bavaresi, al fine di conservare un alto tasso tecnico in un settore nevralgico del campo. L'estate è ancora lontana ma possiamo già azzardare che sarà caldissima per tutte le pretendenti a Kessié: si dovrà sudare e non poco per battere la folta e agguerrita concorrenza...

F.S.