Calciomercato Juventus, ora caccia al sostituto di Evra. E se parte Hernanes...

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

26/01/2017 08:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / Solo cinque giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, ma il calciomercato Juventus può ancora regalare grandi colpi di scena. Dopo aver ufficializzato il passaggio di Patrice Evra al Marsiglia, si apre la caccia al possibile sostituto. Nonostante le smentite di Giuseppe Marotta, che proprio ieri in occasione del quarto di finale di Coppa Italia vinto contro il Milan ai microfoni della 'Rai' ha escluso nuovi arrivi sulla fascia: "Se la Juventus prenderà un sostituto per Evra? No, assolutamente, a sinistra c'è Asamoah e anche Mattiello". Ma in realtà, secondo 'La Gazzetta dello Sport', qualcosa sottotraccia si sta muovendo.

Calciomercato Juventus, da Kolasinac a Rodriguez: i nomi per il dopo Evra. E Hernanes...

Stando a quanto riferisce la 'Rosea', infatti, i dirigenti bianconeri stanno tenendo caldi alcuni profili per il ruolo di vice-Alex Sandro. Il primo della lista resta Sead Kolasinac: bloccato per l'estate, quando si libererà a parametro zero dallo Schalke 04, potrebbe essere portato a Vinovo subito. Al momento l'offerta juventina è di 2 milioni di euro più 3 di bonus. Si è parlato di Spinazzola, ma l'Atalanta sta facendo muro. Attenzione poi al possibile ritorno di fiamma per Sime Vrsaljko ed alla pista Ricardo Rodriguez: c'è anche l'Inter, ma il Wolfsburg chiede 20 milioni.

Attenzione poi al centrocampo. Per Hernanes, Marotta ha escluso l'esistenza di trattative. Ma il brasiliano potrebbe partire (anche se la pista Genoa si è raffreddata e quella che porta al Fenerbahce non è decollata), liberando così un posto a centrocampo. E visti anche i problemi di Lemina, che starà fuori un mesetto, sarà fatto un tentativo per un altro colpo. Il sogno resta Corentin Tolisso, ma il Lione ora non cede. Se ne riparlerà in estate. Nel mirino c'è poi Luiz Gustavo, valutato 15 milioni più 3 di bonus dal Wolfsburg. La Juventus lo valuta solo 15. E per Bentancur, al momento, il Boca è irremovibile: non vuole mollarlo dopo il Sub-20.