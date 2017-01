Calciomercato Milan, retroscena Niang-Watford: tentativo last-minute di una rivale

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

26/01/2017 07:53

CALCIOMERCATO MILAN NIANG / Oggi è il giorno di M'Baye Niang al Watford. Il club della famiglia Pozzo, allenato da Mazzarri, ha raggiunto nella giornata di ieri l'intesa sia col Milan sia con l'attaccante per il trasferimento in Premier League in prestito oneroso con riscatto (700mila euro per il prestito e circa 18 milioni in caso di acquisto definitivo). Niang è atteso in Inghilterra nelle prossime ore per sostenere le visite mediche col suo nuovo club.

L'edizione odierna del 'Daily Mail' rivela un retroscena sull'operazione di calciomercato Milan in uscita: il Burnley ha tentato un inserimento last-minute proponendo alla società rossonera l'acquisizione in prestito dell'attaccante, ormai destinato però a finire alla corte di Mazzarri.

Per la sua sostituzione, come confermato dall'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, la prima scelta milanista è Lucas Ocampos del Genoa. Tra le alternative spiccano Lazovic (sempre del club rossoblu) ed Emanuele Giaccherini, che secondo quanto si legge su 'La Gazzetta dello Sport' potrebbe però anche finire al Genoa sbloccando l'operazione Ocampos-Milan. L'ostacolo per Giaccherini-Genoa è l'ingaggio, ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero agevolare l'affare.