Calciomercato Inter, Suning compra... DUE CLUB!

26/01/2017 07:36

CALCIOMERCATO INTER / In piena sessione invernale di calciomercato, l'Inter lavora all'acquisto... di due club 'satelliti'! Come si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', si sta perfezionando in queste ore l'ingresso del gruppo Suning nel Gil Vicente (club portoghese), mentre in Belgio le mani cinesi sono finite sul Mouscron.

Sono confermati i contatti con l'ex amministratore delegato di Manchester United e Chelsea Peter Kenyon, ma per il momento non ci sono stati sviluppi su una trattativa che prevede il suo ingresso come coordinatore in ambito commerciale di tutte le attività calcistiche di Suning.

S.D.