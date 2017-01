Calciomercato Roma, maxi offerta per Kessié

26/01/2017 06:03

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / Ancora alla ricerca di rinforzi per la propria linea mediana, Antonio Conte non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Kessié. Secondo il 'Daily Star', negli ultimi giorni il Chelsea avrebbe presentato un'offerta di circa 31 milioni di euro, bonus compresi, rispedita al mittente dall'Atalanta. Seguito in passato anche dalla Juventus, il centrocampista ivoriano è stato accostato più di recente al Psg e alla Roma.

D.T.