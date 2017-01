Calciomercato Fiorentina, Cannavaro su Kalinic se salta Slimani

26/01/2017 00:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Nonostante il "no" ricevuto da Nikola Kalinic, il Tianjin allenato da Fabio Cannavaro potrebbe tornare alla carica per l'attaccante della Fiorentina. Il club cinese sta trattando in queste ore l'arrivo di Slimani dal Leicester, ma nel caso in cui saltasse l'operazione con le 'Foxes' di Ranieri, si proverà un altro assalto al bomber croato. A Milano, stanotte, ci sono tutti i protagonisti della telenovela Kalinic, compreso Fali Ramadani, noto agente che fa spesso da consulente per la Fiorentina ed ha agito da intermediario nella trattativa fallita per il numero nove di Paulo Sousa. Il Tianjin sarebbe pronto ad alzare l'offerta precedente che era di 38-40 milioni di euro per il cartellino di Kalinic e 10 milioni di euro a stagione.

E.T.