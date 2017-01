26/01/2017 05:12

SNODGRASS WEST HAM / Colpo di calciomercato in arrivo in casa West Ham: secondo quanto riferito da 'Sky Sports' in Inghilterra, l'Hull City avrebbe accettato l'ultima offerta presentata dagli 'Hammers' per il centrocampista classe 1987 Robert Snodgrass.

S.D.