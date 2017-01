Calciomercato Sampdoria, Berizzo ammette: "Alvarez mi piace"

26/01/2017 04:11

CALCIOMERCATO SAMPDORIA ALVARES CELTA VIGO BERIZZO / Il Celta Vigo esce allo scoperto per Ricky Alvarez. "Ci interessano molti giocatori. E Alvarez e Belfodil sono tra questi. Sono ottimi giocatori e stiamo cercando di ingaggiarli", le parole di mister Berizzo riportare dal 'Faro de Vigo'. Il fantasista argentino non riesce a trovare spazio alla Sampdoria e potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

D.G.