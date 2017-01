26/01/2017 00:06

CALCIOMERCATO PALERMO DIEGO LOPEZ / Sta per iniziare una nuova era a Palermo. Come svela 'mediagol.it', pochissimi minuti fa Diego Lopez ha firmato il contratto che lo legherà ai rosanero per i prossimi due anni. L'ex tecnico del Cagliari potrebbe essere annunciato ad ore e domani dovrebbe dirigere il suo primo allenamento.

D.G.