Calciomercato Juventus, incontro Marotta-Zamparini: idea Quaison

25/01/2017 23:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS PALERMO QUAISON MAROTTA ZAMPARINI / La Juventus ha sempre un occhio di riguardo per i giovani talenti che si mettono in mostra nei nostri campionati. L'ultima dimostrazione è l'acquisto di Orsolini dall'Ascoli, ma questo potrebbe non essere l'ultimo colpo di prospettiva della 'Vecchia Signora': come mette in evidenza 'Sky Sport', nelle scorse ore c'è stato un incontro tra Marotta e Zamparini. I due avrebbero parlato del futuro di Quaison, fantasista svedese classe 1993, uno dei pochi che si sta salvando nella sciagurata stagione del Palermo.

L'idea sarebbe quella di versare nelle casse rosanero 2,5 milioni di euro e lasciarlo in Sicilia per altri sei mesi, per poi valutarne il futuro in estate. Un piano che deve fare i conti, però, con la concorrenza di Sampdoria, ma anche del Birmingham di Zola tra i primi club ad interessarsi a Quaison.

D.G.