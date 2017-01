Calciomercato Bologna, Bigon chiude a Cassano: "Ha una certa età"

26/01/2017 00:26

CALCIOMERCATO BOLOGNA/ Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, ha fatto il punto della situazione sulle trattative di mercato dei rossoblu ai microfoni di 'Sky Sport', partendo dalla suggestione Antonio Cassano. "Il nostro mercato l’abbiamo concluso. Cassano non è un calciatore che può inserirsi nel progetto del Bologna. Oltre ad avere una certa età, noi stiamo cercando altri profili. Tra l’altro in quel ruolo abbiamo giocatori che stanno facendo bene. Donsah? Non può essere un calciatore in uscita dal Bologna. E’ tra i classe 1996 con più presenze in Serie A. E’ stato frenato da qualche problema fisico ad inizio anno, ora ha recuperato e si ritaglierà il suo spazio. El Kaddouri, Neto dello Zenit, Budimir e Borriello sono tutti calciatori importanti, ma è presto per parlare di loro".

S.F.