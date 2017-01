Juventus-Milan, Cuadrado: "Sono più maturo. Per andare avanti in Champions..."

26/01/2017 00:15

JUVENTUS MILAN/ Così Cuadrado ha analizzato la vittoria della Juventus sul Milan nei quarti di finale di Coppa Italia: "Abbiamo costruito tante palle gol, non abbiamo avuto la concretezza per segnare il terzo gol e chiudere la partita, ma l'importante è aver vinto - ha spiegato il colombiano a 'Rai Sport' - Se la squadra può reggere l'urto del modulo super offensivo? Dobbiamo stare tranquilli, ora recuperiamo per il campionato, stiamo facendo bene, poi per il modulo decide il mister. Cosa c'è di diverso rispetto all'anno scorso che può farci andare avanti in Champions? C'è la consapevolezza di essere una grande squadra, dobbiamo dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Il mio ruolo? Cerco di dare sempre tutto, adesso sono più maturo".

S.F.