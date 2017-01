25/01/2017 23:46

CALCIOMERCATO INTER GNOUKOURI UDINESE / Gnoukouri è vicino a salutare l'Inter. Il giovane centrocampista, infatti, non ha partecipato alla cena di squadra che si è tenuta questa sera: il suo trasferimento all'Udinese si avvicina. Gnoukouri si trasferirà in Friuli in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

D.G.