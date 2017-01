Juventus-Milan, Locatelli fa mea culpa: "Espulsione? Ho sbagliato"

25/01/2017 23:24

JUVENTUS MILAN/ Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' per spiegare l'espulsione rimediata nel match di Coppa Italia che ha visto il Milan perdere contro la Juventus: "Ho sbagliato ed è giusto venire a dirlo, anche se lo sapevate tutti. E' giusto metterci la faccia. Ho sbgaliato, devo maturare - ha ammesso il centrocampista rossonero - Approccio sbagliato? Non so cosa ci succede nei primi minuti di gara, anche oggi prima della partita ci siamo parlati dicendoci di fare attenzione subito, ma contro le grandi squadre è sempre difficile".

S.F.