Calciomercato Inter, Suning prova il grande colpo: sogno Griezmann!

25/01/2017 23:16

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN ATLETICO MADRID / "Il Suning vuole acquistare giocatori fantastici", aveva assicurat qualche tempo fa capitan Icardi. E le indicazioni che arrivano in riferimento al calciomercato Inter sembrano dargli ragione: come svela 'Premium Sport' la 'Beneamata' ha messo nel mirino un top player del calibro di Antoine Griezmann.

L'assalto del club nerazzurro è partito, lo stanno tentando e lui ci sta pensando, ma ad un solo patto: che la formazione di Pioli si qualifichi per la prossima Champions League. La strada per arrivare a lui non sarà semplice, vista anche l'agguerrita concorrenza del Manchester United, ma il Suning ci sta provando. Obiettivo: alzare l'asticella per regalare ai propri tifosi colpi da novanta.

D.G.