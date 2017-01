Juventus-Milan, Allegri promuove il nuovo modulo: "Difendiamo anche bene"

25/01/2017 23:14

JUVENTUS MILAN/ Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport' il successo sul Milan che ha permesso alla Juventus di qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia: "Con l'uscita di Dybala non riuscivamo più ad andare tra le linee e non si creava più la superiorità numerica. Comunque dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi che per tre anni di fila hanno raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Juventus spregiudicata stile Barcellona? Non è questione di modulo ma di atteggiamento, perché nonostante tanti giocatori offensivi nel primo tempo la squadra ha difeso anche bene. Oltre a quella di Deulofeu, il Milan non ha avuto altre occasioni dopo il gol di Bacca".

S.F.