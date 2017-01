Coppa di Spagna, il Celta fa fuori il Real! L'Atletico vola in semifinale

25/01/2017 23:06

COPPA DEL RE REAL MADRID CELTA VIGO / Clamoroso in Coppa del Re: il Real Madrid viene fatto fuori dal Celta Vigo. Dopo la sorprendente vittoria al 'Bernabeu' nella gara di andata, la formazione galiziana ha strappato il pass per le semifinali grazie al 2-2 ottenuto questa sera davanti ai propri tifosi. Se un metà di Madrid si dispera, l'altra metà festeggia: l'Atletico pareggia 2-2 contro l'Eibar ma vola ugualmente al prossimo turno in virtù del rotondo 3-0 dell'andata.

Eibar-Atletico Madrid 2-2: 49' Gimenez (A), 73' Enrich (E), 81' Leon (E), 85' Juanfran (A)

Celta Vigo-Real Madrid 2-2: 44' aut.Danilo (R), 62' Cristiano Ronaldo (R), 85' Wass (C), 91' Lucas Vazquez (R)

D.G.