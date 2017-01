Juventus-Milan, Pjanic avvisa il Napoli: "Vogliamo questa coppa"

25/01/2017 22:42

JUVENTUS MILAN/ Miralem Pjanic ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport' il successo sul Milan che ha permesso alla Juventus di qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia:

"Dovevamo chiudere prima la partita e segnare altri due gol, ma stasera siamo stati più forti e abbiamo meritato di andare in semifinale. Se il 4-2-3-1 può alla lunga affaticare la Juventus? No, assolutamente, abbiamo meritato. Napoli in semifinale? Una grandissima squadra che gioca bene al calcio, sarà una partita difficile ma vogliamo vincere questa Coppa. La sfida di domenica al Sassuolo? La Juventus farà bene, vedremo una grande Juve".

S.F.