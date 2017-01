Coppa Italia, Juventus-Milan 2-1: bianconeri in semifinale, Dybala e Pjanic servono la vendetta

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

25/01/2017 22:35

JUVENTUS MILAN/ Dopo le sconfitte rimediate in campionato e in Supercoppa Italiana, la Juventus si prende la rivincita sul Milan, battuto 2-1 a Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Partenza lampo dei bianconeri che colpiscono due volte nei primi venti minuti: la sblocca Dybala con un gran tiro al volo di destro, raddoppia Pjanic su punizione. Nella ripresa, la riapre Bacca, ma subito dopo i rossoneri si ritrovano in dieci per l'espulsione di Locatelli. Nulla da fare per gli uomini di Montella: la Juventus vola in semifinale dove affronterà il Napoli.

JUVENTUS-MILAN 2-1

10' Dybala (JUV), 21' Pjanic (JUV), 53' Bacca (MIL)