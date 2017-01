Calciomercato Roma, l'Hull City esce allo scoperto: "Vogliamo Bailey"

25/01/2017 22:14

CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI BAILEY HULL CITY / Sirene inglesi per Leon Bailey, talentino del Genk finito nel mirino di Napoli e Roma, ma anche del Bayer Leverkusen fortemente interessato a portarlo in Bundes già a gennaio. Per riuscirci, però, le 'Aspirine' dovranno battere la concorrenza dell'Hull City: "Ci stiamo provando. Lui non è un giocatore facile da trovare, così come non è facile l’affare per portarlo qui. Ma ci stiamo provando, anche se fino ad adesso non abbiamo notizie", ha ammesso il tecnico delle 'Tigri' Marco Silva ai microfoni di 'Sky Sports UK'.

D.G.