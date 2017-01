Borussia Dortmund, Isak arriva... all'insaputa di Tuchel!

25/01/2017 22:06

BORUSSIA DORTMUND ISAK TUCHEL / Due giorni fa è arrivata l'ufficialità: Alexander Isak è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il club teutonico ha dovuto sborsare 9 milioni di euro per anticipare la concorrenza del Real Madrid e strapparlo all'AIK Solna: una nuova scommessa del ds Zorc che si è assicurato le prestazioni di quello che in Svezia definiscono il 'nuovo Ibrahimovic'.

Un colpo di prospettiva per uno che potrebbe diventare un 'craque' nei prossimi anni. Eppure il tecnico Thomas Tuchel non sembra essere entusiasta. Non a livello sportivo però: come rivela 'Sport Bild', infatti, la trattativa sarebbe stata portata avanti - e conclusa - tenendolo completamente all'oscuro, cosa che lo avrebbe deluso.

Ma nell'odierna conferenza stampa l'allenatore giallonero ha voluto precisare: "Ci sono trattative in cui i nostri osservatori e il ds lavorano sottotraccia, ma con una grande preparazione dietro. Questo è stato anche il caso delle trattative per Mor e Dembele. Per tali trasferimento un ritardo nella mia conoscenza dei fatti è sopportabile!".

D.G.