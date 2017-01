Calciomercato, Caceres furioso per il mancato trasferimento in Turchia: licenziato l'agente?

25/01/2017 21:34

CALCIOMERCATO CACERES FONSECA TRABZONSPOR / Gli ultimi mesi di Martin Caceres non sono stati affatto semplici. Accostato ad una moltitudine di club - tra cui Inter, Napoli e Milan - il difensore uruguaiano sembrava essere ad un passo dal trasferimento al Trabzonspor. Un affare saltato clamorosamente dopo le visite mediche e, come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', l'ex giocatore della Juventus non l'avrebbe presa affatto bene tanto da aver licenziato il suo agente Daniel Fonseca.

A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato lo stesso ex attaccante della Roma: "Sento Martin tutti i giorni e finché non mi dirà di non parlare più per suo conto io continuerò a farlo - ha spiegato a '100% Deporte' - Da quel momento smetterò. Il rapporto di fratellanza con Caceres non ha alcun bisogno di essere chiarito, è arrivata una proposta dalla Turchia e io non ero d’accordo, non devo chiarire se rappresento o meno Caceres. Ci parlo tutti i giorni, ora ha chance di giocare in Russia o Francia. Caceres deve solo ricominciare a giocare, poi tutto tornerà alla normalità, è un giocatore top. Io non sono depositario della verità ma ho una virtù, dico sempre le cose in faccia".

D.G.