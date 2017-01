Calciomercato Napoli, doppia insidia italiana per Ciciretti

25/01/2017 21:15

CALCIOMERCATO NAPOLI / Aumentano le pretendenti per Amato Ciciretti, talento scuola Roma che ha trovato la propria dimensione ideale in Serie B con la maglia del Benevento. In giallorosso il fantasista classe 1993 si sta consacrando (4 gol e 6 assist fin qui), tanto da meritare la chiamata del ct Ventura e le attenzioni di una big come il Napoli.

Ma gli azzurri non sono gli unici ad averlo messo nel mirino: come riporta 'Sky Sport', nelle ultime ore Atalanta e Cagliari hanno effettuato dei sondaggi sia col club campano che con l'entourage del giocatore. Dopo essersi contesi Cristante (che alla fine ha scelto la 'Dea'), le due società sono pronte a mettere in scena un altro duello di calciomercato. Napoli permettendo.

D.G.