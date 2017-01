Calciomercato Juventus, Marotta annuncia: "Domani Evra al Marsiglia. Hernanes..."

25/01/2017 20:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' prima del match di Coppa Italia tra Juventus e Milan, ha annunciato l'imminente passaggio di Evra al Marsiglia, parlando anche delle voci di mercato legate ad un possibile addio di Hernanes: "Evra si sta confrontando con il Marsiglia, penso si arriverà ad un esito positivo nella giornata di domani. Hernanes è un giocatore della Juventus a tutti gli effetti e non c'è alcuna trattativa. Se la Juventus prenderà un sostituto per Evra? No, assolutamente, a sinistra c'è Asamoah e anche Mattiello".

S.F.