Calciomercato Milan, Galliani: "Niang e Ocampos? Questa la situazione"

25/01/2017 20:40

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI NIANG OCAMPOS / Il Milan è pronto in maniera intensa questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Preso Deulofeu dall'Everton la scorsa settimana, lo spagnolo non sarà l'unica operazione in entrata che compierà il 'Diavolo'. Ma prima dovrà essere formalizzata un'uscita. Ossia quella di Niang che è in giornata ha lasciato Milano per volare alla volta dell'Inghilterra per concludere il suo passaggio al Watford.

Calciomercato Milan, Galliani: "Cessione Niang ci siamo. Ocampos prima scelta"

Da elemento insostituibile a grande sacrificato. Questa è stata la parabola di Niang col Milan, una storia che si concluderà a breve. A confermare questa ormai prossima uscita del calciomercato Milan è stato l'ad Adriano Galliani che, a pochi istanti dal calcio di inizio della gara contro la Juventus è stato intercettato dai microfoni di 'Rai Sport': "Per Niang manca pochissimo: con il Watford abbiamo firmato, Pozzo ci ha detto che con il giocatore sono praticamente d'accordo su tutto. Noi abbiamo autorizzato Niang ad andare a Londra per fare le visite mediche. L'accordo economico non è stato trovato ma si troverà". L'argentino, quindi, resta in stand-by per il momento: non appena Niang passerà alla corte di Mazzarri potrebbe prendere la strada che porta verso Milano.

Per sostituire il francese il club rossonero busserà alla porta del Genoa: "Ocampos è la prima scelta. Il Genoa non ci ha ancora detto sì, ma neanche un no: con Preziosi ci siamo detti di aspettare qualche giorno".

D.G.