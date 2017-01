Juventus-Milan, forfait Calabria: infortunio prima del match

25/01/2017 20:41

JUVENTUS MILAN/ Tegola per Vincenzo Montella nell'immediato prepartita di Juventus-Milan: il problema muscolare accusato ieri in allenamento da Davide Calabria si è rivelato più grave del previsto e il terzino rossonero, non è stato mandato nemmeno in panchina nel match di Coppa Italia che vale la semifinale. Sulla fascia sinistra della difesa si rivede Antonelli, mentre bisognerà aspettare le prossime ore per capire l'entità dell'infortunio di Calabria.

S.F.