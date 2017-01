Juventus-Milan, Storari: "Siamo consapevoli della nostra forza"

25/01/2017 20:23

JUVENTUS MILAN STORARI / A pochi istanti dal calcio di inizio di Juventus-Milan, valido per i quarti di Coppa Italia, Marco Storari ha preso la parola a 'Milan Tv': "Sicuramente lo 'Juventus Stadium' è un valore aggiunto per la Juve che già è forte. Qua il pubblico si fa sentire, noi cercheremo di fare il massimo per battere i bianconeri.

Se sentiranno la pressione dopo le due sconfitte contro di noi? Sicuramente si perché avendola già battuta due volte noi sappiamo la nostra forza ma ne sono consapevoli anche loro. Sarà una partita intensa dove troveremo una Juve super concentrata, ma noi faremo la nostra gara. Consigli a Donnarumma su eventuali rigori? Gigio sa fare le cose bene da sé stesso, qualche consiglio forse glielo darò".

D.G.