Juventus, il Marocco vince: gioia social per Benatia

25/01/2017 20:15

NEWS JUVENTUS/ Mentre la Juventus è impegnata in Coppa Italia contro il Milan, Medhi Benatia sta difendendo i colori del Marocco in Coppa d'Africa. Per festeggiare la vittoria sulla Costa d'Avorio che ha permesso alla sua Nazionale di qualificarsi per i quarti di finale, il difensore della Juventus ha postato sul suo profilo 'Instagram' un video dello spogliatoio marocchino che mostra tutta la gioia sua e dei compagni di squadra.

S.F.