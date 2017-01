Calciomercato Napoli, rilancio Southampton: svolta per Gabbiadini?

25/01/2017 19:51

CALCIOMERCATO NAPOLI SOUTHAMPTON GABBIADINI / Potrebbe essere in arrivo una svolta per il futuro di Manolo Gabbiadini: l'attaccante, in uscita dal Napoli, piace al Southampton che è pronto a presentare un'offerta di venti milioni bonus compresi agli azzurri. Lo riferisce 'gazzetta.it', secondo cui la proposta inglese potrebbe convincere la dirigenza partenopea.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Premier League e il Southampton in particolare sono in pole per Gabbiadini.

B.D.S.