Calciomercato Bologna, assalto portoghese per Mbaye

25/01/2017 19:32

CALCIOMERCATO BOLOGNA MBAYE / Con sole cinque presenze all'attivo in questa stagione, di cui una in Coppa Italia, il nome di Ibrahima Mbaye è segnalato tra quelli in uscita dal Bologna. Ed il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Italia. Come riporta il lusitano 'A Bola', infatti, lo Sporting CP sarebbe alla ricerca di un laterale dopo le partenze di João Pereira e Marvin Zeegelaar ed avrebbe individuato nel senegalese ex Inter il nome giusto, in quanto utilizzabile su entrambe le fasce. La formula sulla quale starebbero trattando le società sarebbe quella del prestito.



L.P.