25/01/2017 19:28

CALCIOMERCATO SAMPDORIA CASSANO / Era nell'aria, ora è ufficiale: Antonio Cassano non è più un calciatore della Sampdoria, in serata è arrivato l'annuncio della società blucerchiata. Questa la nota pubblicata: "L'U.C. Sampdoria e Antonio Cassano comunicano di aver risolto consensualmente il contratto in essere. Al calciatore sarà permesso di continuare gli allenamenti con la formazione Primavera".

B.D.S.