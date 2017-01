Real Madrid, dolore al polso per Ronaldo: abbandona la sua Lamborghini

25/01/2017 19:14

REAL MADRID RONALDO LAMBORGHINI / Curioso episodio con protagonista Cristiano Ronaldo: l'asso del Real Madrid qualche giorno fa è stato costretto ad 'abbandonare' la sua Lamborghini Aventador in una piazzola di sosta per un dolore al polso. come riferisce 'Informalia', il portoghese avrebbe accusato male al polso mentre era in giro con la sua compagna Georgina Rodriguez: Ronaldo ha parcheggiato la vettura e chiamato ambulanza e carro attrezzi. Nella partita contro il Malaga di sabato scorso, Cr7 presentava una fascia al polso destro.

B.D.S.