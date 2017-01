Calciomercato Milan, accordo raggiunto: 'sì' di Niang al Watford. E Galliani va sul sostituto

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

25/01/2017 19:01

CALCIOMERCATO MILAN NIANG / AGGIORNAMENTO ORE 19.36 - Adesso sì. Secondo quanto riferisce 'Sky', dopo l'accordo raggiunto tra Milan e Watford, sarebbe arrivato in questi minuti anche l'ok di M'Baye Niang al trasferimento alla corte di Walter Mazzarri. Domani il francese dovrebbe volare in Inghilterra per sottoporsi alle consuete visite mediche che precedono le firme sui contratti.

ORE 19.01 - Ci siamo quasi. Messe da parte l'ipotesi di scambio col Genoa e la pista Torino, M'Baye Niang è pronto a volare in Premier League. Fatto fuori dal tecnico Vincenzo Montella, che lo ha escluso dai convocati in vista della sfida di Coppa Italia in programma stasera contro la Juventus dopo aver annunciato in conferenza che "Niang sta valutando la possibilità di cambiare squadrà con la società, c'è questa opportunità", il francese avrebbe spinto per la soluzione inglese dove diversi club, come vi avevamo già raccontato, avevano alzato il pressing nelle ultime settimane. E tra queste l'avrebbe spuntata il Watford di Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', infatti, in giornata sarebbe stato raggiunto l'accordo tra il club di proprietà della famiglia Pozzo ed il Milan: un milione di euro per il prestito e riscatto fissato a circa 16 milioni. Già nelle prossime ore, si legge, dovrebbe arrivare il via libera da parte di Niang, l'ultimo 'sì' prima degli annunci.

Calciomercato Milan, Niang sblocca le entrate: Galliani al lavoro

La formula dell'affare è stata avallata anche dalla cordata cinese guidata da Sino Europe Sports, in procinto di concludere l'acquisto del club rossonero, ed apre a nuovi scenari di calciomercato Milan. L'Ad Adriano Galliani è infatti già al lavoro per trovare il sostituto di Niang. Restano vive le ipotesi Ocampos e Ljajic, così come la pista che porta a Ljajic, 'pupillo' di Montella. Ma attenzione, che con Deulofeu e Bonaventura sempre positivo nel tridente offensivo il mirino dell'amministratore delegato milanista potrebbe spostarsi sul centrocampo. Servirà comunque un'occasione, possibilmente a costo zero. Occhio al nome di Emanuele Giaccherini, seguito anche da Roma e Fiorentina oltre che dal Milan. "C’è stato un equivoco iniziale. Io ora ho capito che Emanuele non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, non c’è nessuna polemica con lui. Chiederò, insieme al mio socio Giulio Marinelli, di trovare una soluzione per andare via. Giaccherini è un giocatore conosciuto. Io purtroppo vedo che non gioca mai, con Giuntoli c’è un discorso di stima. A fine settimana ci vedremo, sia per Zerbin che per Giaccherini" ha spiegato oggi l'agente di Giaccherini, Fulvio Valcareggi. E il Milan ha alzato le antenne.