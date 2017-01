25/01/2017 19:02

CALCIOMERCATO TORINO MAXI LOPEZ CROTONE / Sembra giunta al capolinea l'avventura di Maxi Lopez al Torino: per l'attaccante argentino i granata cercano una sistemazione e, come riporta 'gazzetta.it', lo hanno proposto al Crotone incassando però un no da parte della società calabrese. Per Maxi Lopez nei giorni scorsi si è parlato anche di Palermo, come raccontato da Calciomercato.it.

B.D.S.