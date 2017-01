Calciomercato Milan, UFFICIALE: sfuma Caligiuri

25/01/2017 18:46

CALIGIURI UFFICIALE SCHALKE 04 / Nei viaggi in giro per l'Europa a caccia dei nomi giusti per il calciomercato estivo, nel mirino di Fassone e Mirabelli era finito pure Daniel Caligiuri. Classe '88, in scadenza di contratto a fine stagione col Wolfsburg, l'esterno offensivo italo-tedesco rappresentava una ghiotta occasione, ma ora i dirigenti del Milan dovranno cancellare il suo nome dalla lista degli obiettivi. Lo Schalke 04, infatti, ha annunciato oggi attraverso il proprio sito ufficiale l'ingaggio di Caligiuri, che ha firmato un contratto fino al 2020. "Sono stato molto felice quando ho sentito che mi volevano qui allo Schalke - le prime parole del calciatore - Il modo in cui mi hanno cercato mi ha convinto subito ad accettare".



L.P.