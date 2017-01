26/01/2017 01:33

REAL SOCIEDAD SACRISTAN RINNOVO / La Real Sociedad ed Eusebio Sacristan trattano il rinnovo del tecnico: come rifersice 'Diario Vasco', nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra le parti e l'accordo non è lontano. Società e allenatore si rivedranno prossimamente per perfezionare l'intesa che dovrebbe essere per un biennale.

B.D.S.