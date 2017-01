Calciomercato Juventus, è fatta per Evra al Marsiglia: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

25/01/2017 18:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / Ora ci siamo, Patrice Evra lascia la Juventus. Nell'incontro andato in scena oggi con il Marsiglia di cui vi avevamo parlato ieri, le parti hanno sciolto gli ultimi dubbi e raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'ex Manchester United alla corte di Rudi Garcia. Il terzino francese, come raccolto da Calciomercato.it, si libererà dalla 'Vecchia Signora' per poi sottoporsi domani alle visite mediche di rito che precedono le firme sul contratto della durata di 18 mesi. Bruciata, dunque, la concorrenza di club come Crystal Palace e Valencia che erano da tempo sulle tracce di Evra.



Per la Juventus, invece, si apre ora la caccia al sostituto del laterale francese. Si continua a lavorare con lo Schalke 04 per Kolasinac, bloccato per la prossima estate quando si libererà a parametro zero. Ora però l'infortunio di Baba, rivelatosi più serio del previsto, complica i piani bianconeri che valutano le alternative. È spuntato nuovamente il nome di Sime Vrsaljko, tanto che ieri ci sarebbe stato un contatto a Milano con il direttore tecnico dell'Atletico Madrid, Andrea Berta. Sul laterale croato va in ogni caso registrata anche la concorrenza, comunque tiepida, dell'Inter, che rappresenta invece un'insidia di ben altro spessore su Ricardo Rodriguez. Lo svizzero di proprietà del Wolfsburg è tra i primi obiettivi dei nerazzurri per la fascia e per batterli la 'Vecchia Signora' dovrà fare uno sforzo importante. Anche perché al momento il Wolfsburg difficilmente tratta Ricardo Rodriguez per meno di 20 milioni di euro.