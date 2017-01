25/01/2017 18:00

CALCIOMERCATO EMPOLI PEJOVIC TCHANTURIA / Doppia operazione ufficializzata dall'Empoli: il club toscano, che oggi ha anche annunciato l'arrivo di Zajc, hanno chiuso per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Nikola Pejovic, difensore serbo di 18 anni proveniente dall'Fk Zemun. Saluta la squadra azzurra, invece, Romani Tchanturia che si trasferisce sempre in prestito all'Olhanense.

B.D.S.